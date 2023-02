Longa’30 pakt knap punt bij Kampong, Silvolde en RKZVC schieten niets op met gelijkspel, Erix wint derby van KSV en periode voor ZZC’20

Silvolde schoot niets op met het gelijkspel tegen het Amersfoortse Hoogland. De ploeg van trainer Rob Haveman blijft veertiende en de achterstand op Hoogland, dat op een veilige twaalfde plek staat, is nog steeds drie punten. In een zeer slechte wedstrijd op een erg moeilijk bespeelbaar veld kwam Silvolde door defensief geblunder van de gasten halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Het was in de gehele wedstrijd tevens de enige keer dat Silvolde gevaarlijk voor het doel van Hoogland kwam.

Silvolde probeerde vervolgens met man en macht de 1-0 voorsprong te verdedigen en kwam amper meer van de eigen helft af. Hoogland kwam na 65 minuten door een geweldige knal van Esseboom op gelijke hoogte. Daarna kregen beide ploegen geen enkele kans meer. ,,Zeker in de tweede helft hebben we het moeilijk gehad", zei Haveman. ,,Toch denk ik dat we ons kunnen handhaven. Verdedigend behoren we tot de betere ploegen, alleen hebben we aanvallend moeite. Daarom hoop ik dat we ons aanvallend voor volgend seizoen kunnen versterken met spelers van buitenaf.”