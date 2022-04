Longa’30 scoort 4 keer maar verliest weer; RKZVC kent geweldige Pasen en OBW schudt Doetinchem af

HOOFDKLASSE B OJC Rosmalen-Longa’30 5-4 (3-2). 1-1 Bjarne te Brake, 3-2 Thomas Kerperien, 4-3 Rick Bosma, 5-4 (pen.) Thomas Kerperien. Nummer dertien Longa'30 verloor zaterdag met 2-1 van koploper Baronie en ging maandag met het kleinst mogelijke verschil onderuit bij de nummer twee OJC Rosmalen. ,,We hebben alles gegeven, maar liepen er telkens achteraan", aldus trainer Dennis van Toor van de Lichtenvoordenaren. ,,Bij een 5-4 achterstand raakte Alvaro (Peris Pulido, red.) nog de paal. Dat is een beetje ons seizoen.”

Van Toor kampte ook weer met personele problemen. ,,Mattheys Kuypers kon niet spelen, Jelme Stevens meldde zich ziek af en Thom Berendsen bracht ik na rust maar hij viel al snel met hamstringklachten weer uit. Sybe Heutinck was er voor rust ook al met een hamstringblessure afgegaan. Ook dat typeert ons seizoen. We spelen ook zelden tot nooit met al onze sterkhouders in de ploeg.”

Silvolde-RKSV Minor 5-1 (3-1). 1-0 Cem Köse, 2-0 Jorn Eijkelkamp, 3-1 Wouter Ebbers, 4-1 Wout Blasman, 5-1 Jorn Eijkelkamp.

Interim-trainer Dennis van Beukering boekte zijn eerste overwinning met Silvolde tegen hekkensluiter Minor. En het waren belangrijke drie punten, want Silvolde staat nu dertien punten voor op een nacompetitieplek. ,,We hadden nog wel meer goals kunnen maken, want we hebben veel kansen gemist", zei Van Beukering. ,, Bij 2-0 kwam Minor uit het niets terug in de wedstrijd en daarna miste Wout Blasman een strafschop. ‘Het zal toch niet?’, dacht ik toen even. Maar gelukkig werd het een ruime overwinning.”