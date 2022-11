Longa’30 sluipt door hattrick Kerperien naar de top, Grol wint topper van SDOUC, FC Bergh voelt zich ‘genaaid’ en Angerlo Vooruit overklast ‘Hanen’

VIERDE DIVISIE B

Longa'30-Moerse Boys 3-0 (1-0). 1-0, 2-0 en 3-0 (pen.) Thomas Kerperien.

Longa'30 sluipt door de simpele overwinning op Moerse Boys naar de top in de vierde divisie B. Omdat AWC verloor is de achterstand op Kampong, de nieuwe lijstaanvoerder, slechts drie punten. Longa'30 speelt voor de winterstop nog in Echt tegen EVV en thuis tegen AWC.

Longa'30 startte met Rutger Tenhagen in het doel, omdat eerste keeper Dyon Esink vorige week zondag na de wedstrijd bij Hoogland (4-3 verlies) een rode kaart kreeg. Esink werd in eerste instantie voor vijf duels geschorst, maar omdat hij een cursus bij bureau Halt accepteerde werd de schorsing teruggebracht naar één wedstrijd.

Tenhagen keepte een foutloze wedstrijd en had - op de beginfase na - een rustige middag. Longa'30 kwam voor rust op voorsprong door een kopdoelpunt van spits Thomas Kerperien na een hoekschop van Tim Bader. Bij de 2-0 van Kerperien was Bader opnieuw de aangever. Kerperien scoorde uiteindelijk een hattrick, omdat hij in de 85ste minuut een strafschop benutte nadat Dayani Timmerhuis gevloerd werd.

HVCH-RKZVC 2-0 (1-0). 1-0 Milan Raijmaekers, 2-0 Sjoerd Schobbers.

De Zieuwentse hekkensluiter RKZVC leed de elfde nederlaag van het seizoen en blijft op vier punten steken. RKZVC leek voor rust op voorsprong te komen, maar verdediger Bart te Focht schoot op de kruising en Jouke Knippenborg miste een grote kans. Even later scoorde de thuisclub uit Heesch wel en ging met een 1-0 voorsprong rusten. In de 86ste minuut bepaalde Schobbers de eindstand op 2-0.

,,Het is ongelooflijk", vertelde RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,De trainer van HVCH zei na afloop dat hij niet snapte dat we zo laag stonden. Dat verhaal heb ik vaker gehoord, maar daar koop je niets voor. We hebben de eerste helft drie kansen gehad en zij een, maar we gingen wel met een 1-0 achterstand de rust in. We speelden zonder Joey Belterman en Remco van Leeuwen, maar de jongens hebben keihard geknokt. Petje af.”

Kampong-Silvolde 2-0 (0-0). 1-0 Thomas Bruijnzeels, 2-0 Marc Visser.

Silvolde maakte het de nieuwe koploper Kampong in Utrecht lastig, maar capituleerde in de tweede helft toch. Na 63 minuten opende Kampong de score en in blessuretijd werd de marge verdubbeld. Silvolde blijft veertiende met tien punten. ,,We hebben het goed gedaan tegen een heel goede tegenstander, maar twee dode spelmomenten hebben ons de das omgedaan", zei Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,De 2-0 viel pas in de 92ste minuut. Na de 1-0 hebben we geprobeerd wat te forceren en hebben we ook een paar kleine kansjes gehad.”

Bij Silvolde verving Mats Hegman de geschorste Mike van Alen in het centrum van de defensie. Haveman: ,,Mats heeft het heel goed gedaan.”