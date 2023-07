Longa’30 start op zondag thuis tegen TVC’28, AZSV begint in Harderwijk bij VVOG

Longa’30 begint op zondag 27 augustus de competitie in de vierde divisie D in Lichtenvoorde tegen TVC'28 uit Tubbergen. Een dag eerder gaat AZSV van start in Harderwijk tegen VVOG.