Longa’30 wijst Silvolde terug en staat nu vierde

Na de pauze rechtte Silvolde de rug, kreeg het ook enkele kansen, maar paal en lat stonden een treffer voor de moeilijk scorende formatie van trainer Rob Haveman in de weg. ,,Dit is zuur. Ik denk dat we ons enigszins hebben kunnen meten aan Longa’30. Die 1-0 was lucky en bij de 2-0 ging bij ons veel fout. Toen stonden we bij de rust met 2-0 te koekeloeren. Na de pauze was er geen kansenregen, maar hebben we wel wat kansen gehad die we helaas niet benutten.”