Lorenzo Arends loodst Paasberg met beauty in veilige haven: ‘Twee keer winnen en we zijn kampioen’

VOETBAL ARNHEM Invaller helpt Dieren op valreep aan gelijkma­ker, OVC’85 pakt verdienste­lijk punt bij hoogvlie­ger, De Paasberg klaar voor titelduel

ARNHEM/DIEREN - OVC’85 pakte zaterdag in de tweede klasse C een verdienstelijk punt bij het hooggeklasseerde Lunteren (0-0) en liep één puntje in op concurrent ASC Nieuwland. Dieren pakte op de valreep een punt tegen CJVV: 1-1. Invaller Hidde van Amerongen was de gevierde man.