Luuk Geerlings scoort honderdste goal voor DVOL, De Bataven weet weer wat winnen is in spannende eerste klasse

Eerste klasse D

SDO-De Bataven 0-1 (0-0). Matiz Garttener 0-1

De Bataven weet weer wat winnen is. De Gendtse ploeg won met 0-1 van SDO en is in verliespunten weer naast koploper SC Bemmel gekomen. Voor wat het waard is. De verschillen bovenin de eerste klasse D blijven klein. Het verschil tussen Bemmel en nummer zes RKHVV is vijf punten.

De Bataven speelde in Bussum niet zijn beste wedstrijd van het jaar, vond trainer Charles Kazlauskas. ,,Maar als je wedstrijden als deze wint, dan doe je bovenin mee. Zo werkt het. Vorige week speelden we voor de rust heel goed, maar verloren we van Winterswijk. Nu creëren we veel minder, maar winnen we wel. Er zijn genoeg verbeterpunten, maar we hebben een sterke selectie met veel onderlinge concurrentie. We willen zo lang mogelijk meedoen.”

SC Bemmel-RKHVV 0-0

De verwachtingen waren zaterdag hooggespannen. Twee ploegen in vorm op een vol sportpark Ressen. Koploper Sportclub Bemmel tegen en het aanstormende RKHVV. Twee ploegen ook die aan het eind van het seizoen onder andere gaan uitmaken wie er met de prijzen in 1D vandoor gaan. Zowel de thuisclub als de bezoekers uit Huissen was vorige week nog goed op schot, maar kwamen in het onderlinge treffen niet verder dan 0-0.

Tweede klasse H

DCS-Spero 1-1 (0-0), doelpunt Spero: Max Helmes

Spero redde in de uitwedstrijd in de absolute slotfase een punt. Max Helmes werkte een corner binnen waardoor de wedstrijd tegen de subtopper voor de Elstenaren in 1-1 eindigde.