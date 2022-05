Luuk Meijer en Max van der Velpen naar DZC’68

Silvolde doet RKZVC pijn in derby en wint met grote cijfers: 1-4

Silvolde heeft dit seizoen alle derby's in de hoofdklasse B nog gewonnen. Na de 0-3 zege bij Longa'30 won de ploeg dit seizoen voor de tweede keer van RKZVC. Na de 2-0 in eigen huis werd het in Zieuwent zaterdagavond een 4-1 overwinning.

30 april