Maguire is nog niet klaar bij GVVV: ‘Kampioen worden en nog een paar jaar in de tweede divisie voetballen’

Natuurlijk, Maguire was tevreden met de drie punten tegen hekkensluiter Excelsior’31. GVVV verdiende de overwinning ook. Dat de Veenendaalse club zich dankzij het puntenverlies van ACV (2-2 tegen Ter Leede) weer alleen koploper mag noemen, deed de middenvelder ook goed.

GVVV gaat na overwinning op hekkensluiter weer alleen aan kop in derde divisie

Maar de 33-jarige ex-prof uit Tiel waarschuwde ook voor overdreven optimisme in het GVVV-kamp. „Goed, we profiteerden van een misstap van ACV. Maar de competitie is lang, er kan nog van alles gebeuren.”