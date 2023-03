Marino Pusic op verjaardagsfeest Babberich

Pusic zal voor altijd een van de helden van Babberich blijven. In 1997 had hij een groot aandeel in de bekerwinst van Babberich. De toenmalige hoofdklasser won toen met Hemelvaart in het Feyenoord-stadion de landelijke beker bij de amateurs door SHO uit Oud-Beijerland met 2-0 te verslaan. Pusic scoorde in De Kuip beide treffers.

Nu is Pusic bijna elke dag te vinden in de Rotterdamse Kuip als assistent van Feyenoord-trainer Arne Slot. De twee vieren, samen met John de Wolf, successen. Feyenoord lijkt af te stevenen op de landstitel, kan de beker nog winnen en speelt in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma.De 51-jarige Pusic zal donderdag 30 maart vertellen over zijn succesvolle ervaringen bij Feyenoord, maar ook terugblikken op zijn periode bij Babberich van 1996 tot 2000.

Harrie Fontein

De organisatie had ook graag een andere oud-speler, Rogier Meijer, verwelkomd maar de oud-speler van De Graafschap en de huidige trainer van NEC is verhinderd.Wel van de partij is Harrie Fontein, voormalig speler van Babberich in de gloriejaren, en volgend seizoen trainer van de hoofdmacht van de vijfdeklasser. Fontein zal naar zijn ambities worden gevraagd en of hij erin gelooft dat Babberich de kelder van het amateurvoetbal in de nabije toekomst weer kan verlaten.

Kaarten

Kaarten voor het verjaardagsfeest van Babberich zijn zondag te verkrijgen voor, tijdens en na de thuiswedstrijd tegen Gelders Eiland (aanvang 14.00 uur). Ook kunnen kaarten à 46,50 euro besteld worden via het mailadres penningmeester@svbabberich.nlDe poorten op De Buitenboom gaan donderdag om 17.30 uur open. Tussen 18.00 uur en 19.30 uur wordt er een stampottenbuffet geserveerd. Daarna volgen de interviews met Pusic en Fontein. Vanaf 20.30 uur is er een feestavond.

