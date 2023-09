MASV baalt van dubieuze tegentreffer: ‘Een bizarre beslissing, de grensrechter kon dit nooit zien’

Herstel van zwalkend Orion komt te laat, Juliana’31 onderuit met korfbalcij­fers, debutant AWC nog zonder verlies in derde divisie

Orion heeft een valse start in het nieuwe seizoen in de vierde divisie. De Nijmeegse voetballers verloren zondag de tweede wedstrijd op rij. In het eerste thuisduel sinds de fatale brand in mei waardoor het clubhuis zwaar beschadigd raakte, ging de ploeg met 3-4 onderuit tegen HVCH.