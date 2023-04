MASV heeft titel binnen handbereik, VDZ ruim langs VVO en Eendracht eindigt met twee man minder en vier veertigers

Eerste klasse D

WSV-MASV 1-2 (1-0). Dylan de Bruin 1-0, Fedor Venema 1-1, Stephen van Beek 1-2.

MASV heeft in 1D de titel binnen handbereik. De Arnhemmers wonnen zelf in de extra tijd van WSV (2-1), terwijl concurrent De Bataven hard onderuitging in de Betuwse derby tegen SC Bemmel (3-0). Dit mogen we niet meer weggeven was dan ook de conclusie van trainer Dennis van Beukering, die hoopt op 9 mei in het restant tegen RKHVV (2-0 voorsprong) de titel veilig te stellen.

,,Een topweekend”, glunderde Van Beukering na de zege, die persoonlijk een mindere week achter de rug had. De oefenmeester werd met niersteenklachten zelfs nog even opgenomen in het ziekenhuis. De drie punten in Apeldoorn tegen WSV maakten echter veel goed. ,,Het was een lastige wedstrijd”, vond Van Beukering, die de thuisploeg fysiek zag strijden. ,,Dat leverde in de beginfase kansen op voor beide ploegen.” Uiteindelijk nam de thuisploeg voor rust een voorsprong door Dylan de Bruin: 1-0.

,,Maar we hebben in de tweede helft de rust bewaard en zijn blijven voetballen. Mooi om te zien vanaf de bank. Voor de eerste keer dit seizoen hebben we echt veerkracht getoond.” De 1-1, halverwege de tweede helft, was een fraaie treffer van Fedor Venema. Lang leek het daar op uit te draaien, maar diep in de slotfase zorgde verdediger Stephen van Beek voor de luid bejubelde 1-2. Als MASV op 9 mei in het restantje van vijfenveertig minuten de 2-0 voorsprong tegen RKHVV over de streept trekt, bedraagt de voorsprong met nog drie duels te gaan negen punten. Bovendien beschikken de Arnhemmers over een veel beter doelsaldo dan De Bataven. ,,Als we dit nog uit handen gegeven, dan verdienen we het ook niet om kampioen te worden. We zitten in een zetel”, sprak een tevreden Van Beukering.

Derde klasse B

VVO-VDZ 0-3 (0-0). Lorenzo Gerrist 0-1, Stef te Veluwe (strafschop) 0-2, Michael van Schieveen 0-3.

De titelstrijd in 3B gaat nog tussen SC Westervoort en VDZ. De conclusie lijkt gerechtvaardigd na de ruime zege van VDZ op VVO (0-3). Op het zonnige en goed gevulde sportpark De Pinkenberg in Velp sloegen de gasten na rust toe.

In de eerste helft waren de betere kansen juist voor de thuisploeg, maar doelman Kwint Ceelen had prima reddingen in huis op schoten van Bas Korteling en Ramon van Steenbergen. De uitblinkende keeper hield daarmee voor de zesde opeenvolgende keer de nul.