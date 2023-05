MASV in zeven jaar van vijfde klasse naar vierde divisie, topschutter Youri Roseboom mikt nu op gouden schoen

Het was een fraai beeld op het veld van MASV na de gewonnen titel in 1D. Topschutter Youri Roseboom (23) wachtte na alle festiviteiten op het perfecte plaatje. De voetballer ging met zijn medaille en de kampioensschaal op de foto met opa Wim. Een trotse opa, want kleinzoon was met twee treffers weer eens beslissend tegen Leones (2-1) en hielp de volksclub daarmee aan de titel.

,,Dit is ook een bekroning voor opa Wim. Vanaf mijn vierde was hij er altijd bij. Of ik nu in Alkmaar of Eindhoven moest voetballen. Daarom deel ik dit graag met hem”, sprak de aanvaller die al op drieëndertig treffers staat, maar niet wil spreken van een perfect seizoen. ,,Het kan gewoon nog veel beter.”

De spits waardeert de aanpak van trainer Dennis van Beukering die hem continu achter de vodden zit. ,,Dat heb ik nodig. Dennis probeert er bij iedereen het maximale uit te halen.”

Volledig scherm MASV: kampioen van de eerste klasse D. © Rolf Hensel

Het is één van de redenen waarom Roseboom ondanks veel belangstelling ook komend seizoen bij MASV te bewonderen is. ,,Maar ook de plannen van de club en de vriendschappen spelen een rol. De club heeft me in een moeilijke periode privé ook geholpen. Dat waardeer ik”, sprak Roseboom die nog wel een doel heeft voor dit seizoen, namelijk de regionale topscorerstitel.

Gouden schoen

Elftalleider Wijnand Moors regelt in dat geval zelfs een gouden schoen. Het kampioenschap louter toeschrijven aan zijn topspits gaat oefenmeester Dennis van Beukering te ver. ,,Dan doe je anderen te kort, maar zijn inbreng was belangrijk. De kracht zit voor mij in het collectief. We hebben veel goede wedstrijden gespeeld, de meeste punten gepakt en de meeste doelpunten gescoord. Dan ben je de terechte kampioen”, sprak de succescoach.

Hij promoveerde eerder met AFC Arnhem ook naar de hoofdklasse (de huidige vierde divisie. Tegen Leones was het een lastig potje voor MASV. De gasten hadden nog een kans om nacompetitie voor degradatie te ontlopen en weigerden mee te werken aan een voetbalfestijn.

Behoudend MASV

Omdat MASV niet in het mes wilde lopen, werd het een saaie eerste helft. Kort voor de pauze sloegen de gasten uit het niets toe. Een dieptepass werd door Daniël van Leest fraai meegenomen en afgerond: 0-1. Een resultaat waarmee er nog geen kampioenschap gevierd kon worden.

,,Maar ik had er in de rust alle vertrouwen in, dat het goed zou komen”, sprak Van Beukering. ,,Gewoon de openingen blijven zoeken. Bovendien vielen er na de pauze gaten op het middenveld, omdat Leones het daar niet meer kon belopen.”

Volledig scherm © Rolf Hensel

Een individuele actie van Roseboom bracht de gelijkmaker: 1-1. In de extra tijd was Roseboom opnieuw succesvol na een assist van doelman Stéfan de Wolf: 2-1. In zeven jaar tijd katapulteert MASV zich daardoor van de vijfde klasse naar de vierde divisie, met afstand het hoogste niveau in Arnhem.

Siep dubt

Clubicoon Angelo Siep (29) - Lid van Verdienste bij de MASV - is er komend seizoen niet meer bij. De razendsnelle aanvaller maakte de opmars nagenoeg volledig mee, maar is het spelplezier verloren door blessureleed. ,,Het is mooi geweest”, sprak Siep die nog wel benaderd is door zaterdagclub De Paasberg, maar voorlopig de boot wil afhouden. ,,Als het weer gaat kriebelen, dan bel ik Dennis wel op in de voorbereiding.”

‘Fantastisch seizoen, maar dit doet ook pijn’ Er waren gemengde gevoelens bij Joey Wijnhoven (27) na het winnen van de titel met MASV. ,,Het is een fantastisch seizoen geweest, maar het is natuurlijk balen dat ik er volgend seizoen in de vierde divisie niet bij kan zijn.” De Millingenaar moet noodgedwongen stoppen vanwege een verdikte hartspier. De kwaal was al jaren bekend, maar een routineonderzoek bracht recent een groei van de verdikking aan het licht. ,,Het advies is om niet intensief te sporten. Dan is vierde divisie spelen geen optie. De vierde klasse met SC Millingen wel, omdat dat qua intensiteit wel anders is. Ik ben blij dat voetbal op dat niveau er nog wel inzit, maar dit afscheid doet ook pijn. Ik heb een geweldig jaar gehad bij MASV. Het voelt alsof ik hier al jaren rondloop.”

Volledig scherm © Rolf Hensel