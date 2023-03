MASV na monsteroverwinning terug aan kop, VVO wint doelpuntrijk potje met drie penalty's

Eerste klasse D

,,Het was een prima zondag voor ons”, stelde MASV coach Dennis van Beukering dan ook tevreden vast. Na 15 speelronden voert zijn ploeg de ranglijst in 1D aan met 33 punten en is Bemmel de naaste achtervolger op twee punten afstand. Aanstaande zondag treffen SC Bemmel en MASV elkaar op sportpark Ressen in Bemmel. De monsterscore voor MASV was volgens Van Beukering conform de verhoudingen op het veld. ,,Het was niet eens geflatteerd.”