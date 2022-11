MASV verliest bij RKHVV, Eendracht bijt van zich af na zeven nederlagen (7-1)

Eerste klasse D

Strijd en beleving predikte Koenen vooraf en de oefenmeester werd op zijn wenken, want de thuisploeg ging ervoor. Op basis van strijd en beleving werden de gasten afgetroefd. Nadat Youri Roseboom een grote kans had laten liggen voor MASV, was het na ruim twintig minuten aan de andere kant raak. Michael van Swaaij scoorde direct vanuit een corner: 1-0. Toch weer Roseboom zorgde een kwartiertje later voor de gelijkmaker. Het was al de elfde seizoenstreffer voor de topschutter.

Na de hervatting was de thuisploeg tegen het matte MASV de bovenliggende partij. Een slim passje van routinier Kevin Sissing werd door Luuk Pelkman in de verre hoek geschoten: 2-1. In de slotfase pompte MASV alle ballen voor pot, maar de Huissense-defensie, waar routinier Civard Sprockel prima inviel, gaf geen krimp. In de slotmintuut werd de marge zelfs verruimd. Arbiter Reintjes legde de bal op de stip na een onbehouwen overtreding van Yancey Baars op Jelmer Goedhart. Michael van Swaaij tekende vanaf elfmeter voor zijn tweede treffer: 3-1. ,,Punten zijn de belangrijkste heelmeester”, sprak Koenen na afloop tevreden. ,,Hopelijk is dit het begin van de ommekeer.” Collega Dennis van Beukering was minder te spreken over zijn ploeg. ,,We konden niet brengen wat we donderdag brachten tegen Juliana’31 in de beker. Dat is teleurstellend, zeker gezien de andere resultaten. We hadden vandaag goede zaken kunnen doen.”