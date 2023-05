MASV verliest en moet feestje uitstellen, VDZ en VVO onderuit

Eerste klasse D

De Bataven-MASV 3-1 (2-0). Matiz Garttener (strafschop) 1-0, Berend Nunes 2-0, Yancey Baars 2-1, Jermo Wilsterman.

De verwachting was een Arnhems feestje, maar het werd een party in de kleedkamer van De Bataven na het duel tegen MASV (3-1). De Arnhemse koploper liep zich volledig vast op de loopgraventactiek van de thuisploeg. Inzakken was het devies en dat werkt voor de pauze wonderwel. De gasten stonden stijf van de zenuwen en slaagden er niet in aanvaardbaar voetbal op de mat te leggen. Bovendien was het scoreverloop in het voordeel van de gastheren. Na een klein kwartier opende Matiz Garttener vanaf elfmeter de score: 1-0. Kort voor de pauze verdubbelde Berend Nunes uit een corner van Twan Peters de marge: 2-0.

Na rust was het drie kwartier pompen door MASV. Yancey Baars zorgde al snel voor de aansluitende treffer: 2-1. Een spervuur aan voorzetten leverde daarna niet veel kansen op. Andy Visser kopte op de lat en een inzet van Ali Edan werd door doelman Jamie Dekkers fraai uit de kruising getikt. ,,Genieten om van de koploper te winnen”, sprak uitblinker Dekkers. ,,Maar we zijn er nog niet en hebben nog niets. Gewoon nog twee keer winnen, dan is de nacompetitie een feit.” MASV-trainer Dennis van Beukering baalde. ,,De Bataven had zich volledig aangepast aan MASV. Het is nooit een wedstrijd geworden. Dit is een dure les voor ons.”

Derde klasse B

Concordia-Wehl-VDZ 1-0

DVV-VVO 3-1

SML-Eldenia 1-4

Vierde klasse F:

SC EDS - SC Rheden 0-4 (0-1), Milan Schouten 0-1, Rick Smeenk 0-2, Stan Jansen 0-3, Jochem van Gaalen 0-4.

SC Veluwezoom - Victoria Boys 3-1, Doelpunten V’zoom: Mike van der Steen 2x en Hannes Poppinghaus

Vijfde klasse C

SV Gelders Eiland-Elsweide

Eendracht Arnhem-Ajax B. 0-11

Den Dam - RVW 1-2 (1-1). Goals RVW: Marvin Willemsen (2).

RVW presteerde in Azewijn, op bezoek bij Den Dam, boven verwachting goed: 1-2 winst. Trainer Marcel Gerrist had slechts elf spelers tot zijn beschikking, onder wie wel weer topscorer Marvin Willemsen. En dat was te merken, want de spits scoorde beide doelpunten, zijn 22ste en 23ste van het seizoen. ,,Mooie goals”, vond Gerrist. ,,Maar de winst is echt een teamprestatie.”