Matchwinnaar Thomas Kerperien van Longa’30: ‘Je wordt op de kermis toch net iets anders aangesproken’

ACHTERHOEK EN LIEMERS 5 goals Jesper Vonk maar er tellen er slechts 2; SSA Wisch wint eerste officiële duel

Varsseveld en DZC’68 bleven in poule 14 van het bekertoernooi zaterdagmiddag in evenwicht: 2-2. SSA Wisch (voorheen Silvolde en Terborg) won het eerste officiële duel in de historie, met 2-0 van AZSV 2.