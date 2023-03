MEC’07 stapt met opgeheven hoofd uit bekertoernooi na nederlaag bij Nuenen

,,Ik vind het een zeer knappe prestatie ondanks dat we verloren hebben”, zei trainer Leonard Refualu. ,,Ik ben trots op de jongens, op de manier waarop we ons hebben laten zien. Vanaf de aftrap kregen we gelijk een 100 procent scoringskans. Vervolgens waren we redelijk aan elkaar gewaagd, ondanks dat zij vaker de bal hadden. Met de 2-1 ruststand (doelpunt van Dylan Briene, red.) had ik al het vertrouwen dat we resultaat konden halen. Wat best wel gek is gezien het niveauverschil.”