MEC’07 zorgt voor bekerstunt; Gino Dix is de gevierde man

Gino Dix was de gevierde man bij MEC. De spits nam na de pauze - 1-1 ruststand - zowel de 1-2 als 2-3 voor zijn rekening. De 0-1 was een eigen doelpunt van Vlijmense Boys. In de volgende ronde wacht MEC een uitduel bij vierdedivisionist Nuenen.

,,Grandioos. We hebben het goed gedaan. Ook niet eens met geluk, maar verdiend. Het was nog wel even billenknijpen”, zei MEC-trainer Leonard Refualu, die ook lovend was over de meegereisde supporters.