‘Meer dan helft van amateurvoetbalclubs gaat niet controleren op coronapas’

VRC ontvangt De Merino's in bekertoer­nooi, ook S­VP-Veenendaal op de rol

16 september VEENENDAAL - VRC neemt het zaterdag in het districtsbekertoernooi op tegen De Merino's. De Veenendaalse tweedeklasser treedt om 14.00 uur in eigen huis aan tegen de plaatsgenoot, uitkomend in de eerste klasse.