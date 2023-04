Megastunt Angeren, Jonge Kracht wijst DVOL terug en Bemmel profiteert van gelijkspel bij Bataven-RKHVV

Eerste klasse D

SV TOP-SC Bemmel 1-3 (0-3). Lars Cornelissen, Ricky Houterman en Jordi Lammertink

Bemmel profiteerde zondagmiddag van het gelijkspel in de derby tussen De Bataven en RKHVV en stijgt voorlopig naar de tweede plaats. De ploeg van trainer Rob Bouman staat nu, met een wedstrijd meer gespeeld, drie punten achter koploper MASV.

De Bataven-RKHVV 2-2

De enige winnaars zaterdagavond bij de derby tussen De Bataven en RKHVV in Gendt waren de toeschouwers die de elementen durfden te trotseren. Ze zagen een hartverwarmende derby met steeds wisselende kansen. De twee ploegen konden leven met het gelijke spel (2-2). Lees hier verder (premium).

Tweede klasse H

SDOUC-Spero 1-2 (1-1). Kjess Marcelis en Koen van de Geer

Derde klasse C

SCE-SV Angeren 0-5 (0-2). Stan Vermeulen 0-1 en 0-2, Thijs Derksen 0-3, Fabrice Homan 0-4, Mees Kuster 0-5

SV Angeren verrast vriend en vijand met een 5-0 zege op SCE, dat tot dit weekend pas twee keer had verloren in 3C. Door de zege sprong de ploeg van Gerrit-Jan Barten voor het eerst in maanden weg van een directe degradatieplek. Geflatteerd was de zege op de Nijmegenaren zeker niet, verzekerde de trainer.

,,Het had wel 10-0 kunnen zijn”, sprak Barten vol bravoure. ,,Die keeper van SCE kwam na afloop naar me toe en zei precies hetzelfde. Zij waren zo stoer om met drie verdedigers te spelen. Kennelijk hebben ze niet opgelet, want wij kiezen al weken voor countervoetbal en door de ruimtes die zij lieten, kwamen wij er keer op keer doorheen.”

Stan Vermeulen zorgde met twee treffers voor de 2-0 ruststand. Daarna tilden Mees Kuster, het eenzame aanvalsmaatje van Vermeulen, Thijs Derksen en tweede-elftalspeler Fabrice Homan de stand naar 5-0. ,,We misten zeven jongens en hadden er vier van het tweede op de bank. Maar als we zo goed spelen, hoef je geen wereldploeg te hebben om van iedereen te kunnen winnen.”

Jonge Kracht-DVOL 5-2 (3-1). Max Reijmers 1-0, Gijs Thuis 2-0, Luuk Jetten (penalty) 2-1, Wessel Janssen 3-1, Luuk Jetten (penalty) 3-2, Joris Boehlé 4-2, Jeroen van Meegen 5-2

Het ontketende Jonge Kracht bond in dezelfde klasse ook DVOL aan de zegekar. Na de 5-2 overwinning staat de ploeg van René Knuiman zomaar derde.

,,Voor de winterstop scoorden we heel moeilijk, nu gaat het allemaal veel makkelijker”, stelde de trainer van de Huissense ploeg, die recent ook al 4-0 en 6-0 noteerde. Tegen de Lentenaren scoorden Max Reijmers, Gijs Thuis, Wessel Janssen, Joris Boehlé en Jeroen van Meegen. Luuk Jetten benutte twee penalty’s voor DVOL. ,,Twee keer uit de kluts tegen een arm bij ons, belachelijk dat de bal daarvoor op de stip ging. Net als in de eredivisie is er aan die handsregel geen touw meer vast te knopen.”

DVOL maakte door de ruime nederlaag een pas op de plaats op plek zeven. ,,5-2 vind ik geflatteerd, al moet ik eerlijk zeggen dat zij een goede ploeg hebben”, reageerde DVOL-trainer Thijs Hendriks. ,,Jonge Kracht gaat nog meedoen om de titel. Wij hopelijk om plek vier. Als wij volgende week het inhaalduel van HAVO winnen, kan dat nog gewoon.”

Brakkenstein-RKSV Driel 3-1 (3-0). Doelpunt Driel: Wesley Vree

RKSV Driel verloor voor het eerst in bijna twee maanden weer een duel. Bij Brakkenstein werd het 3-1. De eerste Nijmeegse goal na een kwartier beëindigde een Drielse reeks van liefst 554 minuten zonder tegengoal.

,,Knap dat we het zo lang hebben volgehouden”, sprak trainer Eddy Hagen met trots. ,,De tweede helft hebben we de nul gehouden dus de volgende reeks is ingezet. Kijken hoe lang we het nu volhouden.”

Wesley Vree scoorde na een 3-0 ruststand twintig minuten voor het einde voor Driel, maar verder kwam de ploeg niet.

GVA-HAVO 3-1 (2-0). Tieme Brom 1-0, Tom te Boekhorst 2-0, Tim Vonk 2-1, Bas Bombach 3-1.

De immer beladen derby eindigde in Doornenburg in een 3-1 overwinning voor de thuisploeg. GVA doet daarmee goede zaken in de strijd om lijfsbehoud in 3C, de bezoekers berusten inmiddels in een vrijwel onvermijdelijke degradatie.

De ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar, maar GVA sprong zeker in de eerste helft beter met de spaarzame kansen om. Na een half uur profiteerde Tieme van balverlies op het middenveld en vlak voor rust kopte Tom te Boekhorst een hoekschop van diezelfde Brom binnen.

De wedstrijd werd in de tweede helft nog spannend nadat Tim Vonk van HAVO, geholpen door de wind een vrije trap van ver binnen schoot, maar Bas Bombach zorgde vlak voor tijd tot opluchting van het thuispubliek met een gelukje voor de 3-1.

Vierde klasse E

OSC-DIOSA 5-0 (1-0). Dylan Dekker 1-0 en 2-0, Stijn Brouwer 3-0 en 5-0, Tygo Janssen 4-0, Steven Barkel 6-0

OSC drukt met de klinkende zege DIOSA verder onder zich., ,,Iedereen wist: we móéten vandaag”, sprak Stijn Brouwer die de wedstrijd begon als linksback, maar als aanvaller twee keer scoorde. ,,Na de rust ben ik naar voren gestuurd om voor meer diepgang te zorgen. Nadat we 2-0 scoorden, liepen we eroverheen.”

Dylan Dekker (2), Tygo Janssen en Steven Barkel scoorden ook. ,,Er was al een groot feest met een DJ gepland. Dat is nu nog mooier.”

