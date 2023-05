Michael van Swaaij heeft aan een helftje genoeg om RKHVV nacompetitie in te schieten

En dan was er ook nog Michael van Swaaij natuurlijk. De Elstenaar ontbrak vorige week in de thuiswedstrijd tegen TOP wegens een vriendenweekend, ontbrak om disciplinaire redenen daarom dus in de eerste helft in Wijchen. Na de rust stelde hij hoogstpersoonlijk orde op zaken door twee keer te scoren. Volgende week zondag begint het toetje met een uitwedstrijd tegen RKVV Velsen, derde van onderen in de vierde divisie A.