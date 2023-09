Mislukte competitiestart Longa’30: ook verlies in Groningen

In mineur aanvaardde de selectie van Longa’30 zondag de lange terugreis vanuit Groningen. De 1-0 nederlaag bij Be Quick 1887 in de vierde divisie D kwam hard aan.

Voor de Lichtenvoordenaren staat, na het eerdere verlies in de openingswedstrijd tegen TVC’28 (2-3), de teller na twee competitieduels nog op nul punten. Samen met Heino en het Arnhemse MASV is Longa'30 nog puntloos.

De nederlaag was volgens Longa'30-trainer Dennis van Toor volkomen onnodig. ,,Be Quick heeft in het begin van de wedstrijd op de lat geschoten en vlak na rust scoorden ze (doelpunt Darren Wevers) door een misverstand bij ons. Verder hebben wij de wedstrijd volledig bepaald. Er was maar één ploeg die voetbalde, maar dan moet je wel scoren.”

,,We moeten het onszelf ook kwalijk nemen, het heeft ook met kwaliteit te maken. Telkens was de laatste bal niet goed. Ik baal er enorm van, want er had veel meer ingezeten.”

Longa’30 begon zonder topscorer Thom Berendsen die in het eerste duel met TVC’28 een hamstringblessure opliep. In Groningen ging Bjarne te Brake nog voor rust met een zelfde kwetsuur naar de kant. Verdedigende middenvelder Rolf Kruip kon vanwege een blessure ook niet beginnen, maar viel tien minuten voor tijd nog wel in.

Zaterdag 9 september speelt Longa'30 om 16.00 uur in Lichtenvoorde tegen DETO uit Vriezenveen.