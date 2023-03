‘Mister Positivo’ Freek Wittenrood is een gevorderde puzzelaar bij GVV: ‘Negen van de tien trainers zouden al zijn opgestapt’

Wittenrood (58) is bij GVV intussen een manusje-van-alles. De oud-profvoetballer van De Graafschap is hoofdtrainer en assistent ineen, sinds zijn rechterhand is gestopt.

Hij denkt en praat bij de vierdeklasser mee over het technisch beleid en heeft in coronatijd met een ‘sponsorloopje’ vanuit zijn woonplaats Veenendaal naar Geldermalsen geld opgehaald voor zijn club. Of dat allemaal nog niet genoeg is, rent de oefenmeester tegenwoordig ook zelf met een waterzak het veld in bij een blessure van een van zijn spelers.