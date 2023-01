Molenaar wil eerste doelman van DOVO worden en verlengt, Van Kouwen (ex-GVVV) naar PEC Zwolle

Trainerscarrousel Maasland Hapse Boys pikt nieuwe coach op bij Boekel Sport, JVC stelt Robert Grauwde aan

LAND VAN CUIJK/GENNEP - Willem Aarts is de nieuwe hoofdtrainer van Hapse Boys. De 42-jarige coach uit Deurne komt komende zomer over van Boekel Sport. Bij de voetbalclub uit het Cuijkse kerkdorp is hij de vervanger van Wilfred Schoonderbeek.

25 januari