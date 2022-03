Moordend schema voor GVVV en DOVO na nieuwe corona-afgelastingen: acht duels in 25 dagen

updateGVVV en DOVO staan voor extreem drukke tijden. Nu de Veenendaalse clubs zaterdag vanwege corona opnieuw niet in actie komen, schuift hun programma alleen nog maar verder in elkaar en wordt het uitspelen van de competitie een steeds grotere uitdaging.

Het thuisduel van GVVV met Spakenburg is afgelast vanwege coronabesmettingen bij de tegenstander. De Veenendaalse club, hekkensluiter in de tweede divisie, moet in de resterende twaalf weken van het reguliere seizoen nog achttien (van de in totaal 34) wedstrijden afwerken.

GVVV-Spakenburg is nu vastgesteld voor dinsdag 29 maart. De ploeg van trainer Gery Vink haalt nu vier dinsdagen op rij in en komt daarmee acht keer in 25 dagen in actie. Na drie uitduels wacht GVVV, vorige week zelf nog geteisterd door een coronaplaag, vanaf 26 maart vier thuiswedstrijden op rij.

DOVO

Een niveau lager moet DOVO ook nog achttien wedstrijden spelen. De Veenendaalse club, vijftiende in de derde divisie, kampt nu zelf met meerdere coronabesmettingen en komt zaterdagmiddag niet in actie bij koploper Sparta Nijkerk. Wanneer dat duel wordt ingehaald is nog niet bekend.

Naast GVVV en DOVO hebben nog meer clubs uit de Vallei te maken met corona-afgelastingen. Zo gaan de wedstrijden SKV-Otterlo (3B Oost) en Kesteren-Fortissimo (4B Oost) niet door. Het Wageningse SKV en Fortissimo uit Ede kampen met meerdere besmettingen.

In de vierde klasse I (West 1) zijn de duels VVA Achterberg-SVP en Schalkwijk-Oranje Wit uitgesteld.