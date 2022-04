Muller maakt drie maanden na ingewikkelde hersenoperatie zijn rentree bij VRC: ‘Had ik niet verwacht’

Het was een mooi gezicht, ongeveer tien minuten voor het einde van Lelystad’67-VRC (0-4). De 28-jarige Muller maakte zich aan de zijlijn klaar voor zijn invalbeurt. Spelers klapten en gaven hem een knuffel, in de dug-out ging iedereen staan en ook de meegereisde supporters op de tribune onthaalden hem met applaus.

,,Ik vond het heel mooi en speciaal”, zegt Muller. ,,Het deed me zeker wel wat. Ik had niet gedacht dat ik dit seizoen nog speelminuten zou maken in het eerste elftal. We zitten op dit moment niet heel breed in de spelers, dus ik vond het al verrassend dat ik mee moest. Toen het 4-0 stond, mocht ik erin, voor tien minuten. Geweldig.”