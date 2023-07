Na avonturen in Griekenland, Finland en Malta tekent oud-NEC’er Loen bij De Treffers

Loen is zo na dik duizend dagen avonturier af. Hij vertoefde het laatste halfjaar bij Mosta FC uit Malta. Daarvoor droeg hij het shirt van het Griekse Doxa Dramas en het Finse FC Haka. De oud-jeugdspeler van SV Orion maakte zijn profdebuut bij NEC en speelde in Nederland ook voor FC Dordrecht, Sparta, Fortuna Sittard, FC Emmen en Almere City.

Voor Loen is De Treffers geen onbekende club. Zijn vader Hans was eerder jeugdtrainer op Sportpark Zuid. ,,De Treffers heeft me al vaker gepolst”, stelt Loen op de clubsite. Dit keer hapte hij ook toe. De afgelopen week deed hij al vier trainingen mee en speelde hij een helft in de oefenwedstrijd tegen Hercules. ,,Ik heb zo een kijkje in de keuken genomen en dat beviel me erg goed”, aldus Loen.