Na drie jaar zonder voetbal wordt Peters van Ton nu trainer van VVA Achterberg: ‘Aangenaam verrast toen ze belden’

Dik Peters van Ton is komend seizoen trainer van de kersverse tweedeklasser VVA Achterberg. De 54-jarige Opheusdenaar wordt bij de Achterbergse club de opvolger van Dennis Koorn, wiens contract ondanks twee promoties op rij niet is verlengd.

Voor Peters van Ton komt er daarmee een einde aan een voetballoze periode. Zijn laatste trainersklus was het eerste zondagelftal van WAVV, in het seizoen 2019-2020.

,,Ik was nu eigenlijk ook niet van plan weer aan de slag te gaan als trainer”, vertelt de voormalig voetballer van FC Wageningen. ,,Toen VVA belde, was ik wel aangenaam verrast. Ik ben het gesprek aangegaan en het enthousiasme groeide. In eerste instantie ging het om een rol als assistent, maar dat werd niets. Toen kwam de vraag of ik geen hoofdtrainer wilde worden.”

Na enige bedenktijd en overleg met het thuisfront besloot Peters van Ton het avontuur in Achterberg aan te gaan. ,,Ik heb er veel zin in en heb er vertrouwen in dat we een mooi seizoen tegemoet gaan.”

Oude bekenden

Peters van Ton was voor WAVV al hoofdtrainer bij DFS en Scherpenzeel. Als assistent werkte hij in het verleden bij Bennekom en FC Lienden. ,,Ik ken VVA nu vanuit de gesprekken, maar verder eigenlijk nog niet. Ik begin met een schone lei. Ik ken al wel wat spelers. Mike Jansen had ik onder mijn hoede bij WAVV, Nico van Laar bij Scherpenzeel. En Wesley van Merkestein ken ik uit mijn Lienden-tijd.”