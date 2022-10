Na keeperssoap grijpt GVVV tegen de amateurs van Volendam naast de eerste periodetitel (1-0)

Volharding vandaag al tegen EFC: duel meer dan vijf maanden vervroegd

VIERLINGSBEEK - Volharding reist vandaag af naar Eersel. Tijdens het bekerweekend staat voor de Vierlingsbeekse voetbalclub de uitwedstrijd tegen EFC gepland. Het duel in de eerste klasse C is met bijna een halfjaar vervroegd.

23 oktober