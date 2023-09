Na Spaans avontuur kiest Nick Romein voor Theole: ‘De trainer zei dat ik al meer Catalaans had gesproken dan de grote Lionel Messi’

Topfit en met 3,5 kilogram extra gekweekte spiermassa keerde Romein terug uit Spanje. De IJzendoorner speelde afgelopen seizoen bij FC Santboià, onder de rook van FC Barcelona, op een niveau dat vergelijkbaar is met de vierde divisie in Nederland.

,,Het was een fantastische ervaring, beter dan verwacht”, vertelt de oud-speler van Uchta, Vitesse (jeugd), Bennekom en DFS. ,,Hoog niveau. Goede mensen, liefdevol. Alles was tot in de puntjes geregeld. Ik had geen omkijken naar de kleding, er was videoanalyse na de wedstijden. De technisch en tactische benadering was perfect.”