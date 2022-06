Nacompetitie: Doek valt voor FC Jeugd na slijtageslag, Advendo’57 en Renswoude zetten eerste stap richting lijfsbehoud

LANDELIJK

TWEEDE/DERDE DIVISIE

GVVV heeft zich zonder al te veel problemen voor de tweede ronde van de nacompetitie geplaatst. Na de 1-2 overwinning in Gemert won de Veenendaalse tweededivisonist op Panhuis met 2-0 van de Brabanders. Op slag van rust zette middenvelder Mart de Jong - op aangeven van Lars ten Teije - de thuisploeg op 1-0. Diep in de tweede helft maakte Byron Burgering er vanaf elf meter 2-0 van.

In de tweede ronde treft GVVV HSC’21, dat over twee wedstrijden te sterk was voor Sparta Nijkerk. In Haaksbergen werd het 1-0. In Nijkerk eindigde het duel in een 1-2 overwinning voor HSC’21.