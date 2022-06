Nacompetitie: Focus’07 verliest van Odijk en degradeert, FC Lienden en DFS kunnen promotie vergeten na ruime nederlagen

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

HOOFD-/EERSTE KLASSE

WNC heeft dankzij een 2-1 overwinning op RVVH de volgende ronde bereikt in de strijd voor promotie naar de hoofdklasse. De ploegen waren lange tijd aan elkaar gewaagd. Pas na de rust was het Gideon Emanuels die de score opende en de thuisploeg op voorsprong schoot. In de 69ste minuut deed RVVH wat terug en scoorde de gelijkmaker, maar niet voor lang want twee minuten daarna was het Roman Rahmani die met zijn treffer WNC een ronde verder schoot.