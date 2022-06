Nacompetitie: Tegengoals in blessuretijd doen De Merino’s de das om, Candia’66 en Renswoude na nipte overwinningen stap dichterbij promotie

Redichem in rouw: na elf jaar is het avontuur in de derde klasse voorbij

Redichem is gedegradeerd naar de vierde klasse. De ploeg van trainer Maarten Kerkhof kon zaterdag het vege lijf niet redden in het nacompetitieduel met Oranje Blauw. De Nijmegenaren wonnen in Heelsum met 2-0.

