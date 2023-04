Negen tegengoals, maar wel de uitblinker bij ZVV Ede: na verloren bekerfinale wacht voor doelman een interlandtrip

Balend sloeg Alpay Yuzgec met zijn vuist op de houten vloer. Het besef na de 1-5 was daar bij de doelman van eerstedivisionist ZVV Ede: zijn ploeg ging in het Topsportcentrum in Rotterdam, pal naast Feyenoord-stadion De Kuip, niet voor een stunt zorgen tegen de huidige nummer één in zaalvoetballand. FC Eindhoven was niet één, maar een paar maten te groot.

De teleurstelling in het Edese kamp maakte na afloop al snel plaats voor berusting. En uiteindelijk trots. ,,Dat wij als ZVV Ede de finale haalden, was al een overwinning op zich”, zei Yuzgec (25), ondanks de negen tegentreffers uitblinker aan Edese zijde.

,,Waar ik wel van baal: we verloren door eigen fouten, die worden op dit podium hard afgestraft. Wij hebben in vorige ronden wel laten zien ons te kunnen meten met clubs uit de eredivisie, maar Eindhoven is de absolute top. Dit is voor ons een harde les en goede ervaring. We hebben voor mijn gevoel niet laten zien wat we kunnen.”