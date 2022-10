Nick Jansen matchwinnaar bij FC Winterswijk

In een, volgens trainer Martijn Beltman, sfeervolle ambiance met heel veel publiek en vuurwerk, was FC Winterswijk MASV de baas. ,,Het was een mooie wedstrijd, die in hoog tempo werd gespeeld. Er waren veel duels en achterin gaven beide ploegen niets weg. Daarom was de 0-0 bij rust logisch. MASV probeerde ons te ontregelen met snelheid en diepgang, maar als team hebben we dat voorkomen. Wij moesten het hebben van ons positiespel.”