Nico van Laar staat voor zijn zesde promotie met VVA Achterberg: ‘Er gebeurt van alles binnen de club’

Pak slaag voor Eendracht Arnhem, nipt verlies RVW

HALL/ZEVENAAR - Eendracht Arnhem kreeg donderdag in de vijfde klasse C een enorm pak slaag van SHE: 9-1. RVW kon de prima uitzege van vorige week (2-5 bij NVC in Netterden) geen vervolg geven. Bij SDZZ in Zevenaar werd met 1-0 verloren.