Nieuwe trainer Michel Buiting is benieuwd naar de kracht van Concordia Wehl

De voorbereiding stemt Buiting tevreden. Maar hij is ook realistisch. ,,We hebben de drie bekerwedstrijden (tegen GVA, Angerlo Vooruit en Gelders Eiland, RW) gewonnen, maar daar zat maar één derdeklasser tussen. Ik ben heel benieuwd hoe we ons zondagmiddag tegen Eldenia (14.30 uur in Arnhem) bij de start van de competitie laten zien. Er zit veel voetbal in de ploeg, maar we hebben ook een heel erg jong team met een gemiddelde leeftijd van 20 à 21 jaar. En je weet dat je het met alleen mooi voetbal niet redt.”