Nieuweling Sieders wil bij DOVO zijn plezier terugvinden; GVVV verdedigt koppositie in Hoek

Sieders kwam afgelopen week over van competitiegenoot Sportlust’46. ,,In mijn eerste jaar bij Sportlust maakte ik veel speelminuten. Maar dit seizoen heb ik voor de winterstop bijna niet gevoetbald. Toen DOVO zich meldde, zag ik dat als een mooie kans”, verklaart de 21-jarige verdediger zijn tussentijdse overstap.

Voorbereiding gemist

Sieders (ex-jeugdspeler van Vitesse en Go Ahead Eagles) is speelgerechtigd voor het thuisduel met Volendam. ,,Helaas liet Sportlust me pas deze week gaan, waardoor ik de voorbereiding op de tweede seizoenshelft bij DOVO heb gemist. Maar ik ben goed opgevangen door de spelersgroep en we zullen snel aan elkaar wennen. Het zou mooi zijn meteen speelminuten te mogen maken.”