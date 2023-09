Nonchalance, veerkracht en vernuft: SSS-Volharding is memorabele derby

Deze ontknoping kon er ook nog wel bij. De burenruzie tussen SSS’18 en Volharding was zondagmiddag al geslaagd voordat Vincent Buijssen – wie anders – in de vijfde minuut van de blessuretijd de Vierlingsbeekse voetbalploeg alsnog de zege bezorgde in Overloon: 2-3. En niet alleen door de rookbommen van de fans van de Volharding, voorafgaand aan de eerste poulewedstrijd in de districtsbeker, werd de eerste derby in dik vijf jaar een memorabele.