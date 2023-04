Nu blinken óók de verdedigers uit bij Tricht: ‘Ik ben er vrij zeker van dat Tim van Dijken nog een jaar blijft’

Voetbal­club laat oude tijden herleven in Rheden

RHEDEN - Een rondtour door het dorp, een huldiging, een feest met artiesten in het clubhuis en een after-party bij Café-Partycentrum Ons Huis. Het is een greep uit de festiviteiten die deze zondag in Rheden op het programma staan. Tal van cracks uit de roemrijke historie van het Rhedense voetbal zijn uitgenodigd.