NVC en SVHA in finale Frans van de Zand-toernooi

Clubs zijn bijna klaar voor start amateur­voet­bal, maar wordt de droogte op de velden een spelbreker?

RIJK VAN NIJMEGEN - Nog even en dan barst het amateurvoetbalseizoen weer in alle hevigheid los. De meeste clubs zijn al druk in voorbereiding. Maar zijn de velden in deze regio na alle droogte wel klaar voor de start?

20 augustus