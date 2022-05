OBW heeft alles in eigen hand na 0-4 zege in Gendringen, degradatie voor Montferland en Erix heeft titel ondanks winst nog niet binnen

Volledig scherm Jelmer Krooshof (rechts) scoorde twee keer voor koploper OBW in Gendringen. © Theo Kock

HOOFDKLASSE B

Longa'30-UDI’19 0-2 (0-0).

De nederlaag van het Lichtenvoordse Longa'30 bleef zonder gevolgen, omdat hekkensluiter Minor ook verloor (2-1 bij kampioen Baronie). Op tweede pinksterdag speelt Longa'30 in Silvolde de laatste wedstrijd en heeft dan aan een gelijkspel voldoende om voorlaatste te blijven. Die positie is belangrijk, omdat Longa'30 in dat geval in de nacompetitie thuis begint en bij winst ook de halve finale in Lichtenvoorde wordt gespeeld.

Nuenen-Silvolde 2-2 (1-0). 1-1 Roel Gebbinck, 2-2 (pen.) Cem Köse.

Middenmoter Silvolde knokte zich in Brabant tweemaal terug van een achterstand. De gelijkmaker viel uit een strafschop van Cem Köse, die afgelopen donderdag tegen Baronie ook al tweemaal scoorde. ,,Het was een vermakelijke wedstrijd", stelde Silvolde-trainer Dennis van Beukering. ,,De eerste helft was Nuenen beter, de tweede helft wij. We hebben toen bij vlagen goed gevoetbald.”

OJC-Rosmalen-RKZVC 2-0 (0-0). 1-0 Tom Wijkmans, 2-0 Tonni Maric.

,,Je kon zien dat er voor beide ploegen niets meer op het spel stond", vertelde RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,Van beide kanten was het slordig. Ik neem het mijn spelers niet kwalijk, want afgelopen periode stond de druk er telkens vol op.” Na de 1-0 achterstand zette de gasten uit Zieuwent aan voor een slotoffensief, maar in de 90ste minuut profiteerde OJC Rosmalen, dat binnenkort nacompetitie speelt, van de ruimte en bepaalde via Maric de eindstand op 2-0.