OBW raakt niet in de war na zware nederlaag tegen ex-trainer

Kloof tussen gastheer Germania en topama­teurs groeit: ‘Wordt moeilijk om HV Cup ooit nog te winnen’

GROESBEEK - Germania is voor de tiende keer gastheer van de strijd om de HV Cup. Maar het zal voor voorzitter Wim Benders steeds moeilijker worden om de gastheer in het programma van het oefentoernooi op te nemen. Topamateurs komen graag naar het driedaagse toernooi, maar Germania is inmiddels afgezakt naar de vierde klasse.

19 augustus