OBW, SC Westervoort en Erix pakken de titel, duel GSV’38 bij 14-1 gestaakt tegen 6 Arnhemia-spelers

EERSTE KLASSE E

FC Winterswijk-Heino 1-3 (1-3). 1-0 Lenn Redeker.

,,We begonnen heel goed, want binnen twee minuten was het al 1-0 voor ons”, aldus FC Winterswijk-trainer Martijn Beltman. ,,Uit standaardsituaties kwamen we weer achter. Heino wilde per se tweede worden, maar we lieten de wedstrijd niet lopen. Toch ontbrak de finesse om terug te komen. Het grote pluspunt was dat ik twee jeugdspelers in de as liet voetballen. Dat is mooi voor de club. We zijn nu zevende geworden. Uit sportief oogpunt viel me dat wat tegen. Ik hoop het volgend seizoen langer een rol van betekenis te kunnen blijven spelen. Dat is de stap die we dan moeten maken.”