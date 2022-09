OBW wint met tien man clash bij DCS

ZEVENAAR Met de derby DCS-OBW (2-3) is de competitie in de tweede klasse H van start gegaan. De Zevenaarse stadsderby was een vermakkelijk schouwspel, waarbij OBW de meeste veerkracht toonde.

DCS startte sterk en was de eerste fase dominant in balbezit. Het kwam via Sven Willems op 1-0 die een mooie voorzet van Serge de Vries tot doelpunt promoveerde. Gaandeweg de eerste helft kwam OBW beter voor de dag. Dat resulteerde ook in twee treffers uit twee spelhervattingen, Stan Reichwein was twee keer de maker.

Na de pauze scoorde Dimitri Vrehe (OBW) subtiel de 1-3 en leek de derby gespeeld. Dat was buiten de veerkracht van DCS gerekend. Na de tweede gele kaart voor Mart Reichwein keerde het vuur namelijk terug bij DCS. Via een eigen doelpunt van OBW-keeper Kevin Uffing werd het 2-3 en bleef het spannend tot het eindsignaal.

,,Ondanks dat we 1-2 achter stonden, vonden we niet dat we tactisch iets moesten veranderen in de rust", stelde keeper Niels van der Landen van DCS. Maar na de pauze was de absolute wil die we voor de pauze ten toon spreidden minder zichtbaar."

Zelf baalde hij als een stekker van de tegentreffers. ,,Die tweede treffer reken ik mijzelf aan en bij die derde weet ik niet wat er allemaal gebeurde.”

OBW-trainer Roberto Tuinstra liep met een glimlach de kleedkamer uit. ,,De eerste 20 minuten waren niet goed, maar daarna werden we beter. We hebben veerkracht getoond en ik vond ons de verdiende winnaar.”