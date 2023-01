Oefenzege AZSV op DUNO, DZC’68 wint dik van Longa’30

trainerscarrousel Nijmegen Queens verruilt Eendracht voor Germania, Brakken­stein ziet Voet vertrekken

Henny Queens is komend seizoen hoofdtrainer van de Groesbeekse vierdeklasser Germania. Bij die club was hij eerder actief als voetballer. In het seizoen 1999-2000 maakte hij deel uit van het team dat kampioen werd in de derde klasse.

16:05