Oer-GVVV’er Den Hartog is terug op Veenendaalse velden: ‘De Merino’s is nu gewoon kampioenskandidaat’

Na de dramatische degradatie in de nacompetitiewedstrijd tegen Hulzense Boys (2-4) steekt De Merino’s zijn ambities niet onder stoelen of banken. Met een versterkte selectie is de ploeg van Henne Oostermeijer een kampioenskandidaat.

,,Het niveau zal dan misschien een stuk minder zijn in de tweede klasse, maar eenmaal binnen de lijnen geldt maar een ding en dat is presteren”, stelt de 34-jarige Veenendaler. ,,Het is wel enorm jammer dat de ploeg vorig seizoen gedegradeerd is, want de eerste klasse is echt een leuk niveau. Ik had nog wel naar bijvoorbeeld een derdedivisionist gekund, maar dan train je weer drie keer in de week en heb je al die reistijd weer. En het feit dat mijn beste vriend Joop de Bruin bij De Merino’s speelt, is ook heel belangrijk.”