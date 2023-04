Olympia slaat toe na rust, SSS loopt bekerfinale mis, tiental Heijen vernedert de elf van Oostrum

VOETBAL MAASLANDOlympia’18 pakte maandag drie punten tegen Eendracht’30. Het inhaalduel in de tweede klasse G werd in Boxmeer met 3-1 gewonnen.

Een spektakelstuk was het niet bepaald op sportpark Pelzer. Hoewel zowel Olympia als Eendracht bekend staat als ploeg die het van verzorgd voetbal moet hebben, kwam daar in Boxmeer niet veel van terecht. Na een klein half uur belandde een poging van Joep van Dam (Eendracht) op het dak van het doel, waarna Kas van den Bosch aan de andere kant ook een levensgrote kans miste.

Na rust ging het lopen bij de thuisploeg. De Boxmerenaren kwamen in de tweede helft al snel op voorsprong, nadat Sjoerd Bosch opzichtig in de fout ging. Juul Schelbergen was niet zelfzuchtig en legde de bal af op Teun Lemmen, die koelbloedig afrondde. De gasten uit Mook kwamen er nadien nauwelijks meer aan te pas, totdat ze een kwartier voor tijd gelijk maakten via een intikker van Van Dam. In de slotfase schoot Sem Janssen vanaf elf meter raak voor Olympia, waarna Juul Schelbergen even daarna zijn voorzet zag binnenvallen: 3-1.

Bekerdroom SSS’18 is voorbij

Voor de voetbalsters van SSS’18 is de bekerdroom voorbij. De tweedeklasser uit Overloon werd maandag in de halve finale van het districtsbekertoernooi op eigen veld uitgeschakeld door competitiegenoot Leveroy: 0-1. Eerder was de tegenstander uit het kerkdorp bij Nederweert in de competitie driemaal verslagen.

SSS creëerde nauwelijks kansen. De bezoekers kwamen wel regelmatig gevaarlijk voor het doel. Vijf minuten voor tijd frommelde de Limburgse Sildra Zwambag uit een hoekschop de winnende treffer in het doel. Volgens de thuisclub zou ze daarbij haar hand hebben gebruikt. Leveroy speelt op Hemelvaartsdag de finale tegen Schaesberg.

3D: Late winst Vianen Vooruit

Harm van Sambeek zorgde voor opluchting bij Vianen Vooruit. De verdediger maakte zondagmiddag de na 86 minuten de enige treffer van de wedstrijd tegen Vitesse’08 in de derde klasse D: 1-0.

Vianen Vooruit had tot dan toe de ene na de andere grote kans verprutst. Topscorer Rik Renirie spande de kroon met meerdere missers, zo kopte hij een klein kwartier voor tijd op de paal. Ook Rik Willemsen, Roel Willems en Wout van de Wiel faalden in de afronding.

De thuisploeg had nauwelijks iets te duchten van Vitesse. Al was de kans van invaller Dustin Vinck in de 77ste minuut wel een grote. Nadat Vinck miste, sloeg Van Sambeek toe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

4F: Heijen zet aan na rode kaart

Vijf kwartier met een man minder én nog dik winnen: Heijen vernederde met z’n tienen de elf van Oostrum, 1-4.

Keeper Thijn Gijsberts kreeg na dertien minuten rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Op dat moment stond Heijen, koploper van de vierde klasse F, met 1-0 voor door een treffer van Guus Hawinkels. ,,Dit gaat een zwaar potje worden dachten wij toen de penalty raak werd geschoten”, zei aanvoerder Tijn Wabeke.

Niets bleek minder waar. Het tiental van Heijen, dat de linksback had gewisseld voor een keeper (Marijn Gijsberts, de broer van) en met drie verdedigers ging spelen, overliep Oostrum. Met dank aan Wabeke. Hij maakte een hattrick. ,,Mijn eerste in competitieverband”, glunderde Wabeke. De 1-3 was naar eigen zeggen zijn mooiste. Een kopbal tussen twee man, in de verre hoek. ,,Ik ben zelf niet groot, dus dat gebeurt niet vaak.”

DSV uit Sint Anthonis hield de aansluiting met Heijen. De nummer twee van de ranglijst won bij Lottum/GFC: 1-3. Met rust was de overwinning binnen door goals van Nino Willems, Pieter Vloet en Jarvi Janssen. Het eerste doelpunt viel al in de eerste minuut.

,,Een zeer belangrijke overwinning”, noemde coach Tom Wollenberg de zege van Sambeek op SVEB op tweede paasdag. Het werd 3-1 (2x Jur Derikx, 1x Dennis van Well) tegen de hekkensluiter. ,,SVEB staat nu vast onderaan en wij doen weer volop mee voor de elfde plek zodat we nacompetitie ontlopen.”

VIOS’38 verloor thuis met 1-0 van Meterik. ,,Gezapig”, vond Michel Janssen de wedstrijd van zijn Beugense equipe. Hij noemde de grasmat als een mogelijk oorzaak. ,,De afgelopen twee dagen is er een toernooi gespeeld op dit veld (het internationale jeugdtoernooi Easter Open, red.), dus het lag er slecht bij.”

4H: Burenruzie prooi voor HBV

HBV sloeg na een 1-0 achterstand toe in de derby tegen Gassel: 3-1. Nog voor rust had de Beerse ploeg de schade gerepareerd tegen de nummer voorlaatst van de vierde klasse H.

Na de openingstreffer van Dirk van Spijk draaiden Jeroen Bardoel en Don Linders het duel om. Laat in de wedstrijd pikte ook vleugelaanvaller Kevin Kerstens nog een doelpunt mee.

Gassel-trainer Hachemi Chahaibi baalde, maar had van de voorsprong genoten. ,,Dirk schoof door en plaatste de bal prachtig in de hoek”, zei Chahaibi. ,,Helaas viel Dirk daarna wel uit met een schouderblessure. Ik ben hem even kwijt.”

Juliana Mill verzuimde volgens assistent-trainer Marcel van Baal de overwinning mee te nemen bij SCMH, de oude club van coach Tom van Dalen. De 0-0-wedstrijd kende een turbulente slotfase. Zo miste Andy Veld een penalty, schoot Wessel Klomp op de lat en faalde laatstgenoemde oog in oog met de keeper van de thuisploeg.

Van Baal baalde. ,,Maar wij zijn daarna nog door het oog van de naald gekropen”, verwees hij naar de redding van doelman Jasper Bergmans bij een counter van SCMH.

Milsbeek won op eigen veld met 2-0 van SES Langenboom. Nick Derksen scoorde in de eerste helft en Wahid Rashidi in de tweede.

5E: Negende zege op rij voor DWSH

DWSH’18 heeft maandagmiddag maar weer eens gewonnen in de vijfde klasse E, nu met 3-0 van SV Olland uit Sint-Oedenrode. Het is voor de runner-up uit Sint-Hubert alweer de negende overwinning op een rij. ,,Tot de 2-0 was het een vrije taaie wedstrijd. Zij speelden veel op de counter en maakten goed gebruik van hun fysieke kracht. Daarna werd het steeds makkelijker voor ons”, zei coach Koen van Berlicum. Math van der Straaten, Teun Jilessen en Sven Kuijpers scoorden voor DWSH.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.