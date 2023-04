Olympia versnelt na rust, voetbalsters SSS lopen bekerfinale mis, Vianen laat voorbij Vitesse

VOETBAL MAASLANDOlympia’18 pakte maandag drie punten tegen Eendracht’30. Het inhaalduel in de tweede klasse G werd in Boxmeer met 3-1 gewonnen.

Een spektakelstuk was het niet bepaald op sportpark Pelzer. Hoewel zowel Olympia als Eendracht bekend staat als ploeg die het van verzorgd voetbal moet hebben, kwam daar in Boxmeer niet veel van terecht. Na een klein half uur belandde een poging van Joep van Dam (Eendracht) op het dak van het doel, waarna Kas van den Bosch aan de andere kant ook een levensgrote kans miste.

Na rust ging het lopen bij de thuisploeg. De Boxmerenaren kwamen in de tweede helft al snel op voorsprong, nadat Sjoerd Bosch opzichtig in de fout ging. Juul Schelbergen was niet zelfzuchtig en legde de bal af op Teun Lemmen, die koelbloedig afrondde. De gasten uit Mook kwamen er nadien nauwelijks meer aan te pas, totdat ze een kwartier voor tijd gelijk maakten via een intikker van Van Dam. In de slotfase schoot Sem Janssen vanaf elf meter raak voor Olympia, waarna Juul Schelbergen even daarna zijn voorzet zag binnenvallen: 3-1.

Bekerdroom SSS’18 is voorbij

Voor de voetbalsters van SSS’18 is de bekerdroom voorbij. De tweedeklasser uit Overloon werd maandag in de halve finale van het districtsbekertoernooi op eigen veld uitgeschakeld door competitiegenoot Leveroy: 0-1. Eerder was de tegenstander uit het kerkdorp bij Nederweert in de competitie driemaal verslagen.

SSS creëerde nauwelijks kansen. De bezoekers kwamen wel regelmatig gevaarlijk voor het doel. Vijf minuten voor tijd frommelde de Limburgse Sildra Zwambag uit een hoekschop de winnende treffer in het doel. Volgens de thuisclub zou ze daarbij haar hand hebben gebruikt. Leveroy speelt op Hemelvaartsdag de finale tegen Schaesberg.

3D: Late winst Vianen Vooruit

Harm van Sambeek zorgde voor opluchting bij Vianen Vooruit. De verdediger maakte zondagmiddag de na 86 minuten de enige treffer van de wedstrijd tegen Vitesse’08 in de derde klasse D: 1-0.

Vianen Vooruit had tot dan toe de ene na de andere grote kans verprutst. Topscorer Rik Renirie spande de kroon met meerdere missers, zo kopte hij een klein kwartier voor tijd op de paal. Ook Rik Willemsen, Roel Willems en Wout van de Wiel faalden in de afronding.

De thuisploeg had nauwelijks iets te duchten van Vitesse. Al was de kans van invaller Dustin Vinck in de 77ste minuut wel een grote. Nadat Vinck miste, sloeg Van Sambeek toe.

